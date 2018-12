Expats sammeln 60'000 Fr für arme Schweizer

Nina Zanetti-Martin konnte es kaum glauben, dass es in der Schweiz mit so viel Wohlstand auch viele Personen gibt, die am Existenzminimum oder gar darunter leben. Aus diesem Grund hatte die 46-jährige Mutter von Zwillingen im vergangenen Jahr eine Spendenaktion unter Expats via Facebook lanciert. Sie wollte armen Familien ein schönes Weihnachtsessen bescheren. Über 4000 Franken kamen damals zusammen.

Mit den Erfahrungen vom ersten Mal hat Zanetti-Martin auch dieses Jahr die «Secret Santa Festive Food Parcel»-Aktion lanciert. Und wie: «Wir haben über 60'000 Franken zusammengebracht – es ist einfach unglaublich.» Davon seien rund 40'000 Franken in Waren verschickt worden und rund 20'000 Franken in Form von Gutscheinen.

Über 800 Personen beschenkt

Das Prinzip ist das gleiche: «Ich habe mir dieses Jahr wieder eine Facebookgruppe ausgesucht, wo sich Schweizer am Existenzminimum gegenseitig helfen, und habe gefragt, was sich die Personen zu Weihnachten wünschen.» Die Wünsche seien teilweise herzzerreissend gewesen. «Es gab eine Familie, die sich nur Spaghetti wünschte, nicht mal mit einer Sauce. Eine andere Familie wollte einfach mal selber eine Pizza Margherita backen.» Aber auch Raclette und Fondue Chinoise seien hoch im Kurs gewesen.

Die gesammelten Wünsche hat die 46-Jährige dann an ihre Expat-Facebookgruppe weitergeleitet. «Schliesslich hatte ich 250 Expat-Helfer, die Geschenke für über 800 Personen verschickt haben – die Hälfte davon Kinder und Jugendliche», so Zanetti-Martin.

Expats und Beschenkte freuen sich über die Aktion

Sie sei sich aber gar nicht sicher, wer mehr Freude an der Aktion habe. «Täglich erhalte ich Nachrichten von beschenkten Personen, die vor Freude über die Pakete weinen mussten. Gleichzeitig freuen sich meine Expat-Kollegen derart, dass sie etwas Gutes tun und dem Land, in dem sie zu Gast sind, etwas zurückgeben können», sagt die 49-Jährige, die neben ihrem Job in den vergangenen Wochen täglich mindestens zwei Stunden in die Aktion investiert hat.

«Wir überlegen uns nun auch, wie man während dem Jahr gezielt helfen könnte», sagt Zanetti-Martin. Beispielsweise dass man für die Sommerferien-Saison Badiabos spende, damit die Familien mit ihren Kindern den Sommer geniessen können.

(wed)