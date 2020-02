F. P. steht wegen Mord an Hildegard Enz vor Gericht

Das Verbrechen sorgte für Schrecken und Entsetzen: Am Abend des 17. Januar 2019 fanden Nachbarn Hildegard Enz Rivola blutüberströmt vor ihrer Wohnung in Aarau. Die 66-jährige Schweizerin erlag später im Spital ihren schweren Verletzungen. Am Mittwochnachmittag kommt es nun vor dem Bezirksgericht Aarau zum Prozess.

Die Polizei hatte Fotos des Opfers veröffentlicht und die Bevölkerung mit Flugblättern um Mithilfe gebeten. Obwohl rund 70 Hinweise eingingen, führte keiner zum Täter. Die Polizei konnte Wochen später den mutmasslichen Täter selbst ermitteln. Es handelt sich um den 28-jährigen Kroaten F. P.* aus Unterentfelden AG. Zum Opfer hatte er keine persönliche Beziehung.

30-mal auf Oberkörper eingestochen

P. ist geständig, die 66-Jährige getötet zu haben. Laut dem rechtsmedizinischen Gutachten soll er mindestens 30-mal auf den Oberkörper sowie zahlreiche weitere Male auf Beine und Arme des Opfers eingestochen haben. Sein Plan sei es gewesen, nach der Ermordung der Frau in ihre Wohnung zu ziehen, da er nur noch einen Monat in seinem Zimmer in einer anderen Liegenschaft wohnen konnte, wie aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass P. schuldunfähig ist. Sie hat deshalb eine stationäre Therapie beantragt – die kleine Verwahrung. Ohne psychiatrische Behandlung bestehe ein hohes Rückfallrisiko. P. leidet an paranoider Schizophrenie und war laut psychiatrischem Gutachten zur Tatzeit schuldunfähig. Vor und nach der Tat hatte der Beschuldigte Kokain, Marihuana und Alkohol konsumiert. Auf eine Anklage wegen Mordes und mehrfachen Drogenkonsums hat die Staatsanwaltschaft deshalb verzichtet.

Die Verhandlung am Bezirksgericht ist auf neun Stunden anberaumt. Ob es noch am Mittwoch ein Urteil gibt, ist nicht klar. Vorgesehen ist die Befragung eines Gutachters.

*Name der Redaktion bekannt

