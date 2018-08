FC-Aarau-Stürmer aus Badi geschmissen

In der Badi Suhr AG kam es am Donnerstagnachmittag zum Eklat zwischen einer Badmeisterin und dem FC-Aarau-Stürmer Patrick Rossini. Der Streit endete mit einem Rausschmiss und zusätzlichem Hausverbot für die Familie Rossini.

Rossinis Ehefrau Eleonora Rossini fühlt sich diskriminiert, wie sie gegenüber der «Aargauer Zeitung» berichtet. «Mein Sohn und mein Mann haben nichts gemacht: Sie haben niemanden geschlagen, sie haben niemanden beleidigt», versichert Rossini.

«Unser Sohn kann gut schwimmen»

Laut ihren Schilderungen wollte sich Patrick Rossini mit seinem Sohn Leonardo im grossen Schwimmbecken abkühlen. «Unser Sohn ist fünf Jahre alt und kann gut schwimmen», so Rossini. Sie hätten sich bis jetzt jedes Mal ins grosse Becken begeben. Dieses Mal seien sie jedoch von der zuständigen Badmeisterin daran gehindert worden.

Bevor sie das Wasser berührt hätten, habe die Badmeisterin bereits interveniert und die beiden vom Schwimmen abhalten wollen. «Patrick wollte es erst in Ruhe erklären, aber die Badmeisterin liess nicht mit sich reden.»

Rossini habe zugeschaut und gedacht, sie sei im «falschen Film.» Wenn ein Kind schwimmen könne und sogar noch in Begleitung des Vaters sei, dürfe es doch in jedes Becken.

Polizei wurde informiert

Die ganze Situation habe sich so hochgeschaukelt, dass die Badmeisterin schliesslich davongelaufen sei und die Polizei informiert habe. Laut Rossini erklärte die Polizei vor Ort aber, dass sie nichts machen könne und dies eine Angelegenheit der Badi sei.

Der Streit endete schliesslich mit dem Rauswurf und einem Hausverbot. «In Zukunft werden wir in die Badi Aarau gehen. Die ist auch schön, aber in Suhr hat es uns besonders gut gefallen», so Eleonora Rossini.

Die Medienstelle der Kapo Aargau hat den Polizeieinsatz in der Badi Suhr gegenüber der «Aargauer Zeitung» bestätigt. Die betroffene Bademeisterin wurde telefonisch erreicht, wollte zum Vorfall aber keine Stellung nehmen.

(stv)