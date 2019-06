Zug-Fahrtwind reisst 4,4-Kilo-Paket von Perron mit

Pendler wissen: Wenn man auf dem Perron steht und ein Zug vorbeibraust, gibt es einen starken Luftzug. Doch mit einem so starken Sog hat der Zürcher Jasser Kassab nicht gerechnet. Vor mehreren Wochen wartete er mit seinem Bruder auf dem Perron 4 am Bahnhof Schlieren auf die S-Bahn. Die beiden hatten einen neu erworbenen Kinderwagen dabei. Die Einzelteile waren in mehrere Kartonkisten verpackt.

Als dann ein Güterzug vorbeifuhr, seien die Kisten ins Wanken geraten, bis ein Paket trotz seines Gewichts von rund 4,4 Kilogramm vom Fahrtwind mitgerissen wurde, sagt Kassab zur «Limmattaler Zeitung». Darin befand sich der Kindersitz, der beinahe zwischen Zug und Perron zerrieben worden sei. «Mein Bruder und ich konnten nur unter Schock zuschauen, was da vor sich ging. Die Szene war wirklich erschreckend.»

Bereits 2016 ein Thema

Dabei seien sie über einen Meter von der Gleiskante entfernt gestanden, wie der 39-Jährige, der bald Vater wird, betont. «Nicht auszumalen, wenn ein kleines Kind oder ein Kinderwagen in den Sog eines Güterzuges gerät und mitgerissen würde.» Er findet, dass die schnellen Güterzüge möglicherweise auf einem anderen Gleis verkehren oder ganz umgeleitet werden sollten.

Der Fahrtwind war bereits 2016 ein Thema gewesen. Der ehemalige CVP-Gemeinderat Rolf Wegmüller verfasste damals einen entsprechenden Vorstoss. «Für mich ist noch immer rätselhaft, dass keine Durchsage kommt, die die wartenden Pendler auf die Züge aufmerksam macht», sagt er der Zeitung.

SBB überprüft Situation

Bei der SBB heisst es, dass keine Gefahr bestehe, wenn sich Reisende hinter den weissen Sicherheitslinien aufhalten würden. An allen Bahnhöfen werde regelmässig geprüft, ob die Anzahl der Reisenden so sehr zugenommen habe, dass die Platzverhältnisse knapp werden könnten. Eine solche Prüfung läuft derzeit in Schlieren.

Handlungsmöglichkeiten sieht Sprecher Raffael Hirt etwa bei einer möglichen Verschiebung oder Verkleinerung des Wartehäuschens oder bei der Umplatzierung von Billettautomaten oder anderen Elementen wie Abfalleimern. Ob Massnahmen ergriffen werden, ist aber noch unklar.

