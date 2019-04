Familie aus Uster unter den Todesopfern

Am Ostersonntag erschütterten mehrere Selbmordanschläge die bei Touristen beliebte Insel Sri Lanka. 359 Menschen wurden dabei getötet, über 500 verletzt. Unter den Opfern ist auch eine Familie aus Uster ZH.

R.W. aus dem zürcherischen Uster wollte auf Sri Lanka eine Schule errichten. Jetzt wurde sie von Extremisten getötet. (Bild: Facebook) Auch E.W. ist unter den Todesopfern. R.W. aus dem zürcherischen Uster wollte auf Sri Lanka eine Schule errichten. Jetzt wurde sie von Extremisten getötet. (Bild: Facebook)Auch E.W. ist unter den Todesopfern.

Wie «Züriost» schreibt, hatte sie in Sri Lanka den Aufbau einer Schule für arme Kinder vorangetrieben. Nun wurde bekannt: Das Ehepaar sowie deren zwölfjährige Tochter kamen bei den Anschlägen ums Leben.

Tod im Luxushotel



Die Zeitung zitiert eine Meldung der holländischen Newsplattform AD. Wie diese aus dem Umfeld der Familie in Erfahrung bringen konnte, hielt sich die Familie in einem Luxushotel auf, als sich ein Selbstmordattentäter beim Frühstück in die Luft sprengte. Die Mutter soll sich schon seit längerer Zeit auf Sri Lanka befunden haben, sie sei in die Hauptstadt Colombo gereist, um ihren Mann und ihre Tochter zu empfangen, die nachgereist waren.

Wie «Züriost» weiter schreibt, war die verstorbenen Ende 70er-Jahre als 7-Jährige von einem in der Schweiz lebenden niederländischen Ehepaar adoptiert worden. Sie ging hier zur Schule und absolvierte eine Lehre als Floristin.

Wegen der Schule in Sri Lanka



Mit ihrem Engagement in Sri Lanka wollte sie den indischen Tamilen eine Ausbildung ermöglichen. Geplant hatte sie ein Internat für ca. 30 Kinder. So wurde im Frühjahr 2018 der Grundstein für die Sawariappa School in Gampola gelegt.

Während ihres jetzigen Besuchs wollte sie die Bauarbeiten mitverfolgen und vorantreiben. Wie es mit dem Projekt nach dem gewaltsamen Tod nun weitergeht, ist gemäss der Zeitung völlig offen.



++Update folgt...++

(bee)