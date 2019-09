Farbanschlag auf die brasilianische Botschaft

SVP-Kantonsrat Claudio Schmid traf auf seinem Arbeitsweg in den Rat am Montagmorgen auf ein verwüstetes brasilianisches Konsulat. «Am Gebäude und auf dem Boden hatte es Schmierereien und überall lagen Glasscherben herum», berichtet Schmid. Er gehe davon aus, dass linksradikale Extremisten den Anschlag aus Wut auf die brasilianische Regierung verübten. Das Gebäude des brasilianischen Generalkonsulats befindet sich an der Stampfenbachstrasse in Zürich.

Das brasilianische Konsulat wurde Ziel eines hinterhältigen Anschlags. Mutmassliche linksradikale Extremisten stehen im Vordergrund. Polizei ermittelt. pic.twitter.com/K8dY1DiPzx — Claudio Schmid (@schmid_claudio) September 23, 2019

Entsprechende Fotos zeigen Absperrbänder von der Polizei. Michael Walker, Sprecher der Stadtpolizei Zürich, bestätigt den Farbanschlag: «Der Anschlag passierte im Verlauf des Wochenendes. Ermittlungen laufen.»

(bz)