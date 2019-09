Farbiges Mäx folgt auf kalte Härterei

10 Jahre lang wurde im Härterei Club auf dem Maag-Areal im Zürcher Kreis 5 feuchtfröhlich gefeiert. Damit sollte eigentlich Schluss sein. Die Betreibergesellschaft Maag Music & Arts wollte die Location nur noch für Events vermieten. «Aber wir konnten sie mit einem neuen Club-Konzept überzeugen», sagt der neue Clubchef Moe Zahowi, der das Lokal bestens von seiner Zeit als strategischer Leiter der Härterei kennt.

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Sven Oswald eröffnet er am Freitag den neuen Club mit dem Namen Mäx in der ehemaligen Industriehalle. «Der Name soll an Max Maag erinnern, der mit seiner Zahnräderfabrik auch der Grund ist, wieso das Maag-Areal heute so heisst», so Zahowi.

Farbiger und frecher

Mäx soll farbiger und frecher daherkommen als die industrielle und kalte Härterei zuvor. «Dafür haben wir den Club komplett neu gestrichen, verschiedene neue Dekoelemente eingebaut und mit der neuen Lichtanlage sowie einer grosser LED-Wand wird es definitiv farbiger.» Zudem habe man eine neue Soundanlage installiert, die mit den grossen Clubs dieser Welt ohne Probleme mithalten könne.

Gleich wie beim Vorgänger soll sich die Zielgruppe zwischen 18 und 28 Jahre bewegen – das Programm wird aber vielseitiger: «Wir machen 90s oder 2000er Partys genauso wie Techno und House-Events oder Hardstyle- sowie Trance-Events», sagt Zahowi. Mit Künstlern wie etwa Claptone oder Neelix werden auch weltbekannte Grössen hinter dem neu designten DJ-Pult stehen.

«Wir wollen etwas Neues machen»

Doch kann sich ein Grossclub mit einer Kapazität von rund 900 Gästen überhaupt noch durchsetzen im Zürcher Nachtleben? «Es ist durchaus so, dass der Trend der letzten Jahren in eine andere Richtung ging und das Schweizer Nachtleben etwas unten durch musste in letzter Zeit», sagt der künftige Clubchef.

Aber: «Sven und ich haben zusammen über 25 Jahre Erfahrung in diesem Business – wir haben so einige Durststrecke und Trendwechsel des Nachtlebens erlebt und überwunden.» Er glaube deshalb, dass das Mäx zur richtigen Zeit kommt. «Wir wollen etwas Neues machen und sind zuversichtlich, dass die Zeit und Leidenschaft, die wir ins Mäx stecken, bei den Gästen ankommen wird.»

