Fast in Fans geschleudert mit Auto – hohe Strafe

Italien hat die belgische Nationalmannschaft an der EM im Juni 2016 mit 2:0 geschlagen. Die Freude bei den Fans war gross. Auch ein 19-jähriger Mann freute sich und wollte mit einem Autokorso feiern. Auf der Zentralstrasse in Wohlen AG verlor er aber die Kontrolle über sein Auto und fuhr beinahe in eine Fangruppe. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Schweizer musste deswegen vor das Aargauer Obergericht. Dieses hat ihn nun wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen worden, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Er kassierte eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine Busse von 2000 Franken. Das ist mehr als die Vorinstanz verhängte. Das Bezirksgericht hatte ihn zu einer Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu 80 Franken und einer Busse von 1000 Franken verurteilt. Die Staatsanwaltschaft war damit nicht zufrieden.

«Ich wollte anständig durchfahren»

Vor Gericht bestritt der junge Mann, die Schleuderfahrt aktiv provoziert zu haben. «Ich wollte anständig durchfahren, mit der Fahne am Auto, ein bisschen geniessen und Freude haben», zitiert ihn die Zeitung. Die Richter sehen das anders und sprechen von Imponiergehabe. Der begeisterte Fussballfan, der den Fahrausweis erst seit rund einem halben Jahr hatte, habe offensichtlich auffallen wollen.

Der Verurteilte habe die Pflicht, sein Auto zu beherrschen, «krass verletzt». Das Risiko für die Zuschauer stuft es als «extrem hoch» ein. Es sei letztlich einzig dem Zufall zuzuschreiben, dass es zu keinem Unfall gekommen sei. Die Strafe erfülle den Zweck eines «spürbaren Denkzettels».

(lar/tam)