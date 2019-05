Feldlerche sucht per Inserat nach grossen Liebe

Regelmässig schaltet eine unbekannte Person ein Inserat im Magazin A-Bulletin. Zwei der Anzeigen liegen 20 Minuten vor. Beide sind fast identisch und jeweils am Ende mit Chiffre Feldlerche gekennzeichnet. Ob es sich bei dem Verfasser um eine Frau oder eine Mann handelt, ist unklar.

Die Feldlerche sucht verzweifelt nach einem speziellen Menschen. Richtig zu kennen, scheinen sich die beiden nicht. So schreibt der oder die Suchende im Inserat: «Deine Augen: Gewissheit ohne Worte. Wie ich es bedaure, dich nicht kennen gelernt zu haben.»

Damals nicht bereit für Neuanfang

Weiter heisst es: «Leider war ich nicht bereit für einen Neuanfang.» Bei einer Naturschutzexkursion in Hünikon nördlich von Winterthur sollen sie sich vor bald fünf Jahren begegnet sein.

So fragt der Inserent: «Vielleicht erinnerst du dich an die Begegnung?» Zum Schluss schreibt der Verfasser noch, dass er sich über eine Nachricht freuen würde und gibt als Chiffre Feldlerche an.

«Mir blutet das Herz»

Eine Leserin findet das herzzerreissend und hat sich deshalb an 20 Minuten gewendet: «Immer wieder habe ich das Inserat in dem Magazin gesehen.» Jedes Mal blute ihr Herz dabei aufs Neue: «Wer mit so viel Ausdauer und Beharrlichkeit nach seinem Traumprinzen oder seiner Traumprinzessin sucht, dem muss doch geholfen werden», so die Frau.

Beim Magazin A-Bulletin will man keine Auskunft zum Verfasser geben. Das ist bei Chiffre-Anzeigen aber normal. Dem Inserenten wird damit Anonymität gewährleistet.

In der Zeitung stehen somit keine Kontaktinformationen wie Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Nachrichten können unter Angabe des Chiffre-Codes an das Magazin geschickt werden. Verantwortliche leiten diese an den Verfasser weiter.

(mon)