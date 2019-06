Festbesucher bei Brand von Waldhütte verletzt

Die Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden. Der Brand war rasch unter Kontrolle.

Vom Brand betroffen war die Waldhütte im Waldgebiet Pfingstacker in Beinwil am See, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Die Hütte war von einer Gruppe junger Leute für einen privaten Festanlass gemietet worden.

Dach fing Feuer

Am späten Abend feuerten die Festbesucher mit viel Holz das Aussencheminée ein, dessen Kamin in jenen der Waldhütte mündet, wie es weiter heisst. Gegen Mitternacht bemerkten die Feiernden, dass das Dach der Waldhütte Feuer gefangen hatte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, bevor er auf das gesamte Holzgebäude übergreifen konnte. Am Dach der Waldhütte entstand beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

