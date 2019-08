Rauchwolke und Flammen in Küsnacht ZH

In Küsnacht ZH ist ein Feuer ausgebrochen. Leser-Reporter berichten, wie sie eine laute Explosion gehört haben. Danach sei Rauch über der Gemeinde aufgesteigen.



Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass es in Küsnacht brennt. Zum gegebeben Zeitpunkt kann aber noch nicht angegeben werden, was die Brandursache ist und ob es tatsächlich zu einer Explosion gekommen ist. Die Hauptstrasse von Rapperswil nach Zürich ist in Küsnacht momentan in beide Richtungen gesperrt.

Update folgt...

