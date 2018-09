Filippo Leutenegger zeigt sich mit neuer Freundin

Bei der Eröffnung des Zurich Film Festival am Donnerstagabend gab es auch eine Premiere in Sachen Liebe: Der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) zeigte sich auf dem grünen Teppich mit einer neuen Frau an seiner Seite.

Ihr Name ist Manuela Gorini, sie ist Pädagogin und arbeitet gemäss ihren Profilen in den sozialen Netzwerken als Lehrerin bei der Stadt Zürich. Der 65-jährige Vorsteher des Schul- und Sportdepartements bestätigte gegenüber der «Schweizer Illustrieten», dass sie seine neue Freundin ist. «Wir kennen uns jetzt lange genug, um gemeinsam über den grünen Teppich zu gehen», sagte Leutenegger.

Im November 2017 wurde bekannt, dass Leutenegger und seine Ehefrau Michèle Sauvain sich getrennt hatten. Sie hätten sich nach gemeinsamen 23 Jahren auseinandergelebt. Eine Scheidung sei jedoch kein Thema, sagte Leutenegger damals zum «Tages-Anzeiger».

