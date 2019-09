Firmengebäude steht in Flammen

In Beinwil am See AG brennt ein Firmengebäude. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt einen Einsatz der Feuerwehr, kann aber noch nicht sagen, ob es Verletzte gibt.

Weil der Brand sich in Gleisnähe befindet, musste der Bahnverkehr zwischen Hochdorf LU und Lenzburg AG unterbrochen werden. Laut SBB muss man mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

(rab)