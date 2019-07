Hunderte tote Fische wegen dreckigem Wasser

Schaffhausen 250 tote Elritzen

250 tote Elritzen fanden der Fischereiaufseher des Kantons Schaffhausen und die Polizei am Donnerstag im Russgraben in Wilchingen SH, nachdem eine Meldung über ein Fischsterben eingegangen war. Die Fische hatten sich wegen des tiefen Wasserstandes in einen Kiessammler zurückgezogen.

Als Grund für das Fischsterben vermutet die Polizei eine Gewässerverschmutzung, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Was genau das Wasser verunreinigt hat, ist noch unklar und wird vom Interkantonalen Labor untersucht.

Doch nicht nur der Russgraben führt derzeit wenig Wasser. Die Schaffhauser Polizei weist darauf hin, dass laut dem Fischereiaufseher sämtliche Kleingewässer vom tiefen Wasserstand betroffen sind. Folglich könnten schon kleinste wassergefährdende Substanzen zu einem Fischsterben führen. Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, Vorsicht walten zu lassen.

Hinterforst 30 tote Elritzen

Auch im Kanton St. Gallen starben rund 30 Elritzen im Mühlibach an der Eichbergstrasse in Hinterforst, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Hier war die Ursache relativ schnell eruiert: Der hohe PH-Wert im Wasser wurde durch verschmutztes Baustellenwasser verursacht, das in den Bach floss.

Der betroffene Schacht musste gespült und das Schmutzwasser fachgerecht entsorgt werden. Die Verantwortlichen müssen nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen rechnen.

(vro)