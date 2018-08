Fitness-Studio wirbt mit «Trainiere ohne Hijab!»

Ganz empört zeigt sich ein Leser-Reporter über eine Werbeaktion am Zürcher Hauptbahnhof. «Das ist eine absolute Zumutung», wettert der Mann. «So etwas hat nichts mit Integration zu tun.»

Damit meint er ein Plakat direkt beim Gleis 12. Ein Fitnessstudio wirbt mit einer muslimischen Frau für getrennte Trainingszeiten im Studio. «Sei stärker!» und «Trainiere ohne Hijab!» steht in Grossbuchstaben auf der Werbetafel.

«Wer hier lebt, soll sich gefälligst anpassen»

«Es kann schon sein, dass es Leute gibt, die so etwas befürworten», sagt der Mann, der gerade geschäftlich aus London zurückgekehrt ist. Seiner Einstellung entspreche das aber nicht. «Wer hier lebt, soll sich gefälligst anpassen.» Es sei doch nicht normal, dass man nun Extra-Angebote für gewisse Bevölkerungsgruppen anbiete.

Beim Fitnessstudio 4UFitness im Kreis 5 versteht man die Aufregung nicht. «Wir wollten nicht nur muslimischen Frauen, sondern unserer gesamten weiblichen Kundschaft die Möglichkeit geben, in einem geschützten Raum ohne Männer zu trainieren», so eine Mitarbeiterin.

«Die Rückmeldungen waren bis jetzt sehr positiv»

Für sie stellt dieses Angebot keinen Widerspruch zur Integration dar. «Die Frauen, die sich für diese Religion entschieden haben, sollen doch auch die Chance erhalten, einem Hobby nachzugehen.» In der heutigen Zeit sei aber gegenseitige Toleranz und Akzeptanz anscheinend Mangelware, so die Mitarbeiterin.

Darum wollte man mit der Gründung des Fitnessstudios ein Zeichen setzen. «Wir haben erst im Juli 2017 eröffnet. Aber die Mitglieder, vor allem weibliche, nehmen kontinuierlich zu.» Eine Mitgliedschaft kostet etwa 570 Franken im Jahr. «Auch die Rückmeldungen waren bis jetzt sehr positiv», so die Mitarbeiterin. Deshalb rät sie dem empörten Mann, mal vorbeizukommen: «Vielleicht können wir ihn doch noch von unserer Idee überzeugen.»

«Konservative gehen sowieso nicht dorthin»

Der Integrationsexperte Thomas Kessler sieht bei diesem Angebot keinen Grund zur Aufregung. «Ich frage mich einfach nur, warum man diese Werbung am HB macht.» Religiöse Minderheiten blieben meist unter sich und würden so eine Werbung ganz woanders schalten. Für ihn steckt ein kommerzieller Gedanke dahinter: «Man erreicht Aufmerksamkeit und provoziert.»

Riza Demaj, ebenfalls ein Integrationsexperte, geht einen deutlichen Schritt weiter: «Dieses Angebot braucht es definitiv nicht. Wenn wir in der Schweiz solche Angebote fördern, motivieren wir die Frauen dazu, sich zu verschleiern.» Es gebe jetzt schon Tendenzen, dass immer weniger muslimische Mädchen in den Turnunterricht gehen. «Wohin führt denn das? Integration ist nicht nur Sprache, sondern auch Werte und gesellschaftliche Regeln», so Demaj. Diese Aktion fördere Desintegration –und sei auch für die Gleichberechtigung nicht hilfreich.

