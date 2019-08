Flüssigkeit ausgelaufen – «schliessen Sie Fenster»

Bei einer Firma in Kleindöttingen AG ist es am Mittwochmorgen zu einem Chemieunfall gekommen. In einem Gebäude ist eine noch unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage bestätigt. Die Feuerwehr ist vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Es bestehe auch keine Gefahr für die Umwelt. Die Feuerwehr warnt die Bevölkerung. Sie soll vorsorglich Fenster und Türen schliessen.



Update folgt...

(tam)