Forstarbeiter schwer am Kopf verletzt

Forstarbeiter waren am Dienstagmorgen in einem Waldstück in Horgenberg damit beschäftigt, einen Baum zu fällen.

Aus bislang unbekannten Gründen löste sich dabei die Umlenkrolle eines Sicherungsseiles und traf einen der Forstarbeiter am Kopf, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der 37-jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam sowie einen Notarzt mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Die Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen eine Patrouille der Gemeindepolizei Horgen, Spezialisten des Forensischen Institutes Zürich, die Stützpunktfeuerwehr Horgen-Hirzel, ein Rettungsteam samt Notarzt des Seespitals Horgen sowie ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.

(lar)