Frau (43) stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einer Frontalkollision in Adlikon bei Regensdorf ZH ist am Mittwochmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Die 43-Jährige geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort frontal mit einem Lastwagen. Die Frau verstarb noch auf der Unfallstelle. Der 22-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Die Buchserstrasse musste wegen des Unfalls während mehrerer Stunden für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

(fur)