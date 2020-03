Frau beim Auslegen von Giftköder ertappt

«Rattengift, umwickelt mit Schinken!» – am Montagabend warnte die Tierarztpraxis Rohner in Niederglatt vor einem Giftköder. Eine Kundin habe diese vorbeigebracht: «Ihre Katze hat diesen gestern glücklicherweise nach Hause gebracht und nicht gefressen.» Der Köder sei in Dielsdorf ZH gefunden worden, die Kundin habe Anzeige erstattet.

Ebenfalls in Dielsdorf meldete am Dienstagnachmittag eine Passantin der Polizei, dass sie soeben eine Frau beim Auslegen von Giftködern beobachtet hatte. Die ausgerückte Patrouille konnte eine 58-jährige Frau an ihrem Wohnort festnehmen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag schreibt. Zudem seien in der Wohnung noch weitere Köder sichergestellt worden.

Die verhaftete Schweizerin wird sich wegen Vergehen gegen das Tierschutzgesetz verantworten müssen. Wo und wie viele Köder allenfalls noch ausgelegt sind, ist unbekannt. Da Katzen und Hunde bekanntlich vieles zusammenfressen wird den Tierhaltern von der Polizei geraten, ein spezielles Augenmerk darauf zu halten, dass ihre Vierbeiner nichts vom Boden aufnehmen.

