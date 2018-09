Frau (45) an Bushaltestelle angeschossen

An der Bushaltestelle Farbhof im Zürcher Kreis 9 wurde am Donnerstagnachmittag eine Frau durch ein Projektil getroffen und verletzt. Gemäss eigenen Angaben wartete die 45-Jährige gegen 16.20 Uhr an der Bushaltestelle Farbhof an der Badenerstrasse auf den Bus der Linie 35. Plötzlich spürte sie starke Schmerzen beim rechten Ohr. Zudem bemerkte sie, dass sie blutete.

Umstände der Tat unklar

In der Folge begab sie sich in ärztliche Behandlung. Dort stellte man fest, dass sie neben dem Ohr von einem Projektil getroffen worden war. Weitere Abklärungen ergaben, dass es sich um ein Projektil einer Druckluftwaffe handelt.

Die Umstände der Tat sind unklar. Es werden Zeugen gesucht. Die Stadtpolizei Zürich nahm zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich die Ermittlungen auf. Unter anderem wurde am Tatort eine umfassende Spurensicherung durchgeführt, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte.

(mon)