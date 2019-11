In Fehraltorf ZH hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau auf der Kempttalstrasse Richtung Fehraltorf. Aus zurzeit nicht geklärten

Gründen kam sie mit ihrem Auto von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, prallte anschliessend ein entgegenkommendes Auto gegen das verunfallte Fahrzeug. Der 77-jährige Lenker blieb unverletzt.

Die Autolenkerin zog sich beim Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Die genaue Unfallursache ist zurzeit unklar und wird abgeklärt.

Frau kommt von Strasse ab und prallt in Baum



(mon)