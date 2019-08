Frau prallt beim Parkieren in Auto, Baum und Mauer

Eine 75-jährige Frau wollte am Montagnachmittag mit ihrem Auto auf der Bachstrasse in der Nähe des Alterszentrums Kirchhofplatz in Schaffhausen parkieren. Als sie versuchte, innerhalb des freien Parkfeldes ein Korrekturmanöver durchzuführen, beschleunigte das Auto plötzlich rückwärts. Dabei kollidierte die Lenkerin zuerst rückwärts mit einem korrekt parkierten Auto. Dieses wurde in ein weiteres, korrekt parkiertes Fahrzeug geschoben.

Die Lenkerin fuhr dann weiter über das Trottoir auf den angrenzenden Grünstreifen, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Dort prallte sie in einen Baum. Erst an der Mauer einer Liegenschaft kam das Auto zum Stillstand. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten festgestellt, dass sich die Frau in fahrunfähigem Zustand befand.

(tam)