Frau stiehlt 450 Parfüms für 50'000 Franken

Anfang November 2019 ging bei der Kantonspolizei Zürich eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls von Parfüms aus einem Lagerbetrieb ein. Dabei soll es sich um einen Deliktsbetrag in Höhe von mehreren zehntausend Franken handeln. Laut der Kantonspolizei Zürich bestätigten erste Ermittlungen den anfänglichen Verdacht und liessen darauf schliessen, dass die Täterschaft im Bereich der ins Lager zutrittsberechtigten Personen zu suchen war.

Die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen fortgesetzten Ermittlungen führten zu einer 47-jährigen Brasilianerin. Diese hatte im Verlauf des Jahres 2019 während ihrer Arbeit im Lagerbereich alle Voraussicht nach diverse Parfümflaschen gestohlen. Bei der Hausdurchsuchung am Wohnort konnten die Ermittler über 450 Parfüms im Wert von circa 50'000 Franken sicherstellen. Die Frau wurde am Donnerstagnachmittag verhaftet und polizeilich zu den Vorwürfen befragt. Das Strafverfahren gegen die Tatverdächtige wird durch die vorgenannte Staatsanwaltschaft geführt.

(viv)