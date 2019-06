Frau stürzt von Fels 8 Meter tief

Wie es zum Unfall kam, hat die Schaffhauser Polizei noch nicht ganz geklärt. Was bisher bekannt ist: In der Nacht auf Samstag wollte eine Frau den obersten Teil des Frauefelses in der Stadt Schaffhausen erklimmen. Doch dann verlor sie den Halt und stürzte rund acht Meter tief. Dabei wurde sie erheblich verletzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Frau blieb am Rheinufer liegen, wo sie von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei geborgen wurde. Anschliessend wurde die junge Frau ins Spital gebracht. Der Unfallhergang wird nun untersucht.

