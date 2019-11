Frau sucht Shoppingcenter und landet hier

Auf der Suche nach einer Einfahrt zum Parkhaus hat eine 70-jährige Autofahrerin am Freitag in Lenzburg ein Trottoir und eine Treppe befahren. Ihr Fahrzeug blieb schliesslich an der Treppe hängen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 12 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Lenzburg, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Die Lenkerin blieb unverletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm der Lenkerin allerdings den Fahrausweis ab.

(sda)