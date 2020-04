Frau von eigenem Auto überrollt und gestorben

In Schaffhausen verunfallte am Donnerstagnachmittag eine 83-jährige Autofahrerin während eines Parkiermanövers. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Frau, ihr Auto in ein Parkfeld auf dem Kirchhofplatz zu lenken.

Noch bevor das Auto ganz im Parkfeld stand, hielt die 83-Jährige an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Da beim Automatikgetriebe der Rückwärtsgang noch eingelegt war, rollte das Auto selbstständig rückwärts. Wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es so zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Lenkerin.

Die Frau zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Trotz

eingeleiteter Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb die 83-Jährige noch am Unfallort. Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Gegenstand laufender Untersuchungen.

Tödlicher Unfall in Schaffhausen

(mon)