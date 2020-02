Frauen überfallen, um Prostituierte zu bezahlen

Am Schluss der Gerichtsverhandlung sagte der Maschineningenieur, dass er nicht mehr wisse, wie es zu den beiden Raubüberfällen kommen konnte und dass er die Taten tief bereue. Er habe den besten Freund, seine Ehefrau und eine alte Nachbarin bestohlen – und alles nur wegen Maja. Der unscheinbare Schweizer hatte die junge ukrainische Prostituierten im April 2016 in einem Saunaclub in der Ostschweiz kennengelernt und sich total verliebt. «Ich war wie ein Junkie, alles hat sich nur um sie gedreht.» Inzwischen hat er Abstand gewonnen, vor allem als er in der Untersuchungshaft erfahren hatte, dass die Frau verheiratet ist.

Weil er für die Geliebte bereits alles Geld ausgegeben und auch noch einen Kredit aufgenommen hatte, musste er irgendwie Geld auftreiben, sagte der Beschuldigte am Mittwoch beim Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich. Mithilfe des Telefonbuchs suchte er nach alleinstehenden älteren Opfern. Dann schlug er im Juli 2018 innerhalb von zwei Tagen in Zürich und Effretikon zu.

Opfer gaben zuerst falsche Pin-Codes an

Der Beschuldigte gab sich als EWZ-Angestellter und Handwerker aus, der in der Wohnung ein Glasfaserkabel überprüfen müsse. Kaum drinnen, nahm er aus seiner Tasche den Revolver hervor und bedrohte die Opfer. Beim Überfall In Zürich war noch der betagte Freund der 66-jährigen Frau anwesend, welcher durch den Schock einen Schwächeanfall erlitt. Mit den geraubten Bank- und Kreditkarten hatte der Räuber am Bancomat aber keinen Erfolg, die Frau hatte falsche Codes angegeben.

Beim Überfall in Effretikon gab das gefesselte und geknebelte Opfer ebenfalls einen falschen Code an. Der Täter kehrte zurück und drohte der 72-Jährigen mit dem Tod, sollte sie nochmals eine falsche Zahlenkombination nennen. Dies wirkte und der Maschineningenieur konnte am Bancomat 4000 Franken beziehen – ansonsten betrug die Beute in den beiden Wohnungen lediglich einige hundert Franken.

«Kaltblütig und skrupellos»

Die Polizei konnte den Beschuldigten anhand von DNA-Spuren, Videoaufnahmen des Bancomaten und Telefonkontrolle kurz nach den Überfällen ermitteln und verhaften. Er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug im Gefängnis Pöschwies.

Die Staatsanwältin klagte den 62-jährigen Maschineningenieur wegen Raubs und Diebstahls an. Sie verlangte am Prozess eine neunjährige Freiheitsstrafe sowie eine ambulante Behandlung während des Strafvollzugs: «Es gibt keinen entschuldbaren Grund.» Der Mann habe kaltblütig und skrupellos gehandelt. Dass er unter Zwang und wie ein Süchtiger gehandelt habe, verneinte sie, es habe lediglich einen Handlungsdruck gegeben. Die Anwältin des Opfers von Effretikon sagte, dass die 72-Jährige immer noch unter der brutalen Tat leide. Die früher aktive Seniorin sei bis heute in psychotherapeutische Behandlung. Ihre Mandantin solle eine Genugtuung von 10’000 Franken erhalten.

«Er hatte einen Tunnelblick, alles hat sich um Maja gedreht»

Demgegenüber forderte der Verteidiger des Beschuldigten lediglich eine Strafe von 33 Monaten. Dass er Todesdrohungen ausgestossen habe, stimme nicht. Sein Mandant habe nur noch einen Tunnelblick gehabt, alles habe sich um Maja gedreht. «Die Überfälle waren Beschaffungskriminalität», sagte er.

Das Bezirksgericht Zürich liess sich davon aber nicht überzeugen. Es verurteilte den Beschuldigen am Mittwochabend zu einer Freiheitsstrafe zu fünfeinhalb Jahren sowie einer ambulanten Therapie. Zudem muss er dem Opfer von Effretikon 8000 Franken Genugtuung bezahlen. Der Überfall auf die Frau sei brutal, rücksichtslos und hinterlistig gewesen, so der Richter.