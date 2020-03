Frauen blockieren Brücke – Polizei fordert Auflösung

Der Weltfrauentag bringt am Sonntag viele Frauen auf die Strasse. In Zürich etwa sind laut einem Tweet von Frauenstreik Zürich zwischen 1500 und 2000 Personen an der Kundgebung beteiligt. Diese startete um 15 Uhr auf dem Sechseläutenplatz. Im Rahmen der unbewilligten Demonstration wurde die Quaibrücke blockiert.

Die Stadtpolizei Zürich schreibt, dass sich die Demonstrantinnen, die die Brücke blockieren, strafbar machen. Die Blockade werde nicht länger geduldet. Man fordere die Frauen auf, die Blockade aufzulösen. Die Blockade löste sich später friedlich auf. Die Brücke ist seit etwa 17.30 Uhr wieder offen und befahrbar. Die Brücke ist auch für den Trambetrieb in beiden Richtungen gesperrt – laut den Verkehrsbetrieben bis auf Weiteres.

Die Demonstrantinnen, welche die Quaibrücke blockieren, machen sich strafbar. Die Blockade wird nicht länger geduldet und die Frauen werden aufgefordert, diese aufzulösen. ^vo — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) March 8, 2020

Am Bellevue findet eine unbewilligte Kundgebung statt. Die grosse Mehrheit der Teilnehmerinnen ist friedlich. Leider verhalten sich einzelne aggressiv. Wir sind mit einem Grossaufgebot präsent. ^vo — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) March 8, 2020

Nach der Auflösung der Blockade bei der Quaibrücke zogen die Demonstrantinnen am Limmatquai entlang weiter in Richtung Central.

Frauen demonstrieren für Gleichstellung

