Freddy Nock kommt aus Sicherheitshaft frei

Vor einer Woche hat das Bezirksgericht Zofingen den Hochseilartisten Freddy Nock wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Zudem ordnete das Gericht Sicherheitshaft an. So wurde Nock von Polizisten aus dem Saal begleitet und kam noch am gleichen Abend ins Gefängnis.

Der Beschuldigte hat Beschwerde gegen den Beschluss des Bezirksgerichts Zofingen betreffend der angeordneten Sicherheitshaft beim Aargauer Obergericht eingereicht. Mit Entscheid vom Donnerstag wird Nock nun aus der Haft entlassen, wie das Gericht mitteilt. Die Beschwerdekammer habe die Flucht- und Wiederholungsgefahr abweichend von der Vorinstanz eingeschätzt.

Der Prozess

Der Schweizer Hochseilartist und Weltrekordhalter Freddy Nock musste sich am Mittwoch vor einer Woche vor dem Bezirksgericht in Zofingen AG verantworten. Er soll seine Noch-Ehefrau Ximena mehrmals angegriffen haben. Unter Tränen erzählte sie von den Vorfällen. Der schlimmste habe sich nach den Swiss Awards 2013 zugetragen. «Während eines Streits hat er meinen Kopf dreimal an die Wand geschlagen.» Dann habe er versucht sie mit einem Kissen zu ersticken. «Ich hatte Angst, dass ich sterbe.» Als der Beschuldigte merkte, dass sie sich daraufhin tot stellte, habe er sie geschlagen. «All die Jahre habe ich das alles geschluckt und verdrängt.», so Ximena Nock.

Der Beschuldigte kämpfte ebenfalls mit Tränen – äusserte sich aber nur im Schlusswort: «Das Wichtigste sind mir die Kinder.» Sein Verteidiger forderte einen Freispruch von allen Vorwürfen. Es gebe teilweise keine strikten Beweise und Aussagen seien unglaubhaft: «Das Verfahren ist ein Beispiel dafür, dass die Angaben einer Frau bei einem Beziehungsdelikt viel ernster genommen werden.» Ximena habe einen hohen Alkohlkonsum gehabt, der oft zu Streit geführt habe. Sie wolle mit den Anschuldigungen ihre Position im Sorgerechtsstreit um den Sohn stärken.

Der Staatsanwalt sah dies anders und forderte 7,5 Jahre Gefängnis für Freddy Nock. Er habe zwei Gesichter: «Der erfolgreiche und sympathische Spitzensportler. Zum anderen finanzielle Probleme, Kokainkonsum und Gewalt gegen seine Ehefrau.» Er habe das Leben seiner Familie zur Hölle gemacht. Das Gericht sprach Nock in mehreren Punkten frei, verurteilte ihn aber zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung beim Vorfall mit dem Kissen. Zehn Monate muss er absitzen. Er wurde noch im Gerichtssaal verhaftet.

