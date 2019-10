Mutter und Tochter (4) bei Kollision schwer verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer war am Samstagabend in Dietikon ZH auf der Bernstrasse in Richtung Autobahn unterwegs. Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich mitteilt, gelangte er mit seinem Fahrzeug auf der Höhe der Werdstrasse aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Auto.

In Letzerem befanden sich eine 42-Jährige Frau sowie ihre vierjährige Tochter. Beide befinden sich derzeit in Lebensgefahr. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

20-Jähriger und 19-Jähriger leicht verletzt

Das Kind wurde mit einem Rettungshelikopter und die Mutter mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Dies nachdem sie zuvor von mehreren Rettungsteams und zwei Notärzten erstversorgt worden waren.

Der 20-jährige Autofahrer sowie sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Wegen des Unfalls blieb die Bernstrasse für mehrere Stunden gesperrt.

(rab)