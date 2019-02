Frontalkollison mit Töff fordert Schwerverletzen

Am Freitagnachmittag kam es in Villigen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus der Region Baden fuhr hinter einem Lastwagen in Richtung Remigen.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, beabsichtigte der Mann den LKW zu überholen und schwenkte auf die Gegenfahrbahn aus. Dort krachte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Strasse gesperrt

Durch den Aufprall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er musste mit dem Rettungshelikopter ins Kantonsspital Aarau überführt werden. Die PW-Lenkerin wurde leicht verletzt. Ihre drei Kinder, die ebenfalls im Auto sassen, blieben unverletzt.

Die Strasse musste für die Tatbestandsaufnahme für rund vier Stunden gesperrt werden.

(fss)