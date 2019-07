Fuchs am Unispital von Wildhüter erschossen

Am Zürcher Unispital wurde ein Fuchs nach einer Attacke auf eine Mitarbeiterin erschossen. Wie ein Leser-Reporter berichtet, wurde das Tier von einem Wildhüter im Park vom Unispital eingekreist und getötet.

Wie es in einem internen Schreiben heisst, dass an die Mitarbeiter des Spitals versendet wurde, verletzte das Tier die Angestellte während ihrer Pause an einem Bein. Eine Sprecherin des Unispitals bestätigt den Sachverhalt auf Anfrage vom «Blick».

Tiere verlieren ihre Scheu



Ob es sich bei dem Fuchs um dasselbe Tier handelte, das vor einigen Tagen eine schlafende Patientin attackierte, ist noch unklar.

Der attackierten Mitarbeiterin, sowie der Patientin geht es nach der Erstversorgung wieder besser. Schon am Montag warnte das Unispital vor der Fütterung der wilden Tiere.

Laut Lukas Handschin, Sprecher von Grün Stadt Zürich, verlieren die Tiere die Scheu vor Menschen, wenn sie gefüttert werden. Deshalb sollte man das unterlassen. Komme das Tier den Menschen wieder so nah, müsse man weitere Massnahmen in Erwägung ziehen.



(fss)