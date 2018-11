Muskel-Selfies sind im Fitnesscenter verboten

Beim Umziehen fotografiert zu werden, grenzt an eine Horrorvorstellung. In den Garderoben des Akademischen Sportverbands (ASVZ) wurde jemand direkt damit konfrontiert. «Wir erhielten eine Reklamation von einer Person, die das Gefühl hatte, von anderen in der Garderobe mitfotografiert worden zu sein», sagt Silvana Ulber, Mediensprecherin des ASVZ.

Diese Person habe sich beklagt, sie empfinde es als unangenehm, dass andere Mitglieder in der Garderobe Aufnahmen machen würden. «Sie störte sich daran, dass jemand ein Selfie vom trainierten Körper schoss oder auch einfach etwas in der Garderobe fotografierte, um es danach wohl auf Social Media zu teilen.»

Es geraten schnell Drittpersonen auf die Fotos

Seit Anfang 2018 macht der ASVZ daher anhand von «Dos and Don'ts» auf ein Foto- und Selfieverbot in den Garderoben aufmerksam. Das Verbot gilt laut Ulber eigentlich sogar für die gesamten ASVZ-Sport-Center. Gerade bei Fotos in Garderoben könnten Persönlichkeitsrechte von anderen Personen tangiert werden. «Die vielen Spiegel an diesem Ort machen Selfies umso problematischer. Da geraten schnell zufällige Drittpersonen auf Fotos.»

Noch keine Beschwerden wegen Selfies habe man in den Studios von Activ Fitness und in den Fitnessparks der Migros Zürich erhalten, sagt Migros-Sprecher Francesco Laratta. Trotzdem gilt in den Trainings- und Garderobenbereichen ein generelles Verbot, mit dem Handy zu telefonieren, zu fotografieren oder Videos aufzuzeichnen. «Die Handynutzung ist – mit Kopfhörern – nur für eine allfällige Musik- oder Filmwiedergabe erlaubt.»

Man hat sich an die Selfies gewöhnt

An diese Regeln müssten sich auch die Mitglieder von Basefit halten, so Sprecher Patrick Schmiedmeister: «Im Zusammenhang mit Selfies hatten wir bislang keine Probleme mit Mitgliedern, die sich allenfalls gestört fühlten.»

Bei Holmes Place gab es hingegen vor etwa drei Jahren einige Probleme, als Selfies noch nicht so verbreitet waren, wie Clubmanagerin Veronika Leidescher sagt: «Heute hat man sich daran gewöhnt, und die Personen, die Selfies machen, sind sehr sensibel gegenüber den anderen Mitgliedern.» Ein Selfie-Verbot gelte bei Holmes Place aber nicht. «Es fotografieren sich die wenigsten ständig.» Ob das Training dann effizient sei, sei sowieso dahingestellt.

