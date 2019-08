Fussgängerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Eine 82-jährige Frau ist am Freitagmorgen auf der Lindstrasse in Winterthur von einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Nach der Kollision wurde die Rentnerin mit schwersten Verletzungen ins Spital gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. Der Unfall ereignete sich um 11.30 Uhr, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt. Die Strasse blieb bis am Nachmittag gesperrt.

Beim Chauffeur handelt es sich um einen 57-jährigen Schweizer. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Stadtpolizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur (Telefon 052 267 51 52) zu melden.

(tam/sda)