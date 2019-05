GC-Chaoten attackieren Polizei nach Geisterspiel

Am Mittwochabend kam es im Letzigrund Stadion in Zürich zu einem Geisterspiel zwischen GC und Sion. Sion gewann das Spiel mit 0:3 vor komplett leeren Sitzplätzen. Grund dafür ist eine Strafe der Swiss Football Leauge wegen dem von GC-Anhängern provozierten Spielabbruch in Luzern am 12. Mai.

Ruhig blieb es deshalb aber nicht rund um die GC-Fans, wie ein Leser-Reporter berichtet. Beim GC-Fanlokal Sächs Foif an der Heinrichstrasse im Kreis 5 sei es zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen.

63 Personen kontrolliert

Wie die Stadtpolizei Zürich bestätigt, waren uniformierte und zivile Polizisten im Kreis 5 und beim Letzigrund-Stadion präsent, um die Sicherheit rund um das Spiel zu gewährleisten. Kurz nach 21.30 Uhr seien Polizisten dann mit rund ein Dutzend Flaschen von Personen beworfen worden, die sich vor dem Fanlokal aufhielten.

Dies führte dazu, dass 63 Personen kontrolliert wurden – eine Person wurde zur Überprüfung der Personalien vorübergehend festgenommen. Ob es aufgrund von Flaschenwürfen zu Verletzten gekommen ist, ist bisher nicht bekannt.

(20M)