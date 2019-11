Gartenbeizen dürfen länger offen haben

In den Monaten Juli und August 2020 dürfen Zürcher Restaurants und Bars probehalber bis 2 Uhr geöffnet sein. Eine breit abgestützte Mehrheit im Gemeinderat hatte solche «Mediterrane Nächte» verlangt. Das teilte das städtische Sicherheitsdepartement am Mittwoch mit. Die Stadt wird diesen Versuch wissenschaftlich begleiten und auswerten lassen. Ob es auch in Zukunft «Mediterrane Nächte» gibt, wird erst danach entschieden.

Umfrage Würdest du auch gerne nach Mitternacht noch in Gartenbeizen sitzen? Auf jeden Fall, das ist ein Muss.

Nein, das ist mir zu spät.

An manchen Tagen des Jahres fände ich das schön.

Restaurants und Bars mit Gastwirtschaften im Freien sollen an lauen Sommerabenden während den Sommerferien erst um 2 Uhr ihren Aussenbereich schliessen müssen. Lautsprecheranlagen und Live-Musik sind allerdings nicht erlaubt. Die verlängerten Öffnungszeiten gelten auch nicht für Restaurants und Bars, die sich in den Lärmzonen 1 und 2 befinden. Darunter werden Zonen verstanden, die sich vornehmlichen in Wohngebieten befinden oder die als Erholung dienen.

Widerstand von Quartiervereinen

Die verlängerten Öffnungszeiten werden gestaffelt in den verschiedenen Stadtkreisen durchgeführt. Den Anfang macht Zürich West (Kreise 3, 4, 5 und 9) an den Wochenenden vom 11./12. Juli 2020 und 1./2. August. Es folgt die Innenstadt (Kreise 1,2, und 8) mit den Wochenenden vom 18./19. Juli und 8./9. August. In den übrigen Stadtteilen finden die «Mediterranen Nächte» am 25./26. Juli und 15./16. August statt.

Gegen den Entscheid regt sich viel Widerstand. Mehrere Quartiervereine und weitere Institutionen haben angekündigt, gegen die «Mediterrane Nächte» vorzugehen.

(tam/sda)