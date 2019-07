Schreibfehler verrät Rotlicht-Räuber

Vor einer Woche hat die Polizei in Spreitenbach AG ein Paar verhaftet, das eine Wohnung angeblich für Sex aufsuchen wollte. Der 59-jährige Deutsche und eine 39-jährige Landsfrau sollen Ende Juni in Basel eine 27-jährige Escortdame mit einer Waffe bedroht, betäubt und ausgeraubt haben. Sie erbeuteten mehrere Tausend Franken.

In Spreitenbach buchte das Paar laut «Blick» eine 24-jährige Frau per SMS für zwei Stunden zu dritt. Kosten: 600 Franken. Doch bei der Buchung ist dem Paar offenbar ein Rechtschreibfehler unterlaufen. Sie wollten laut dem Bericht wissen, ob die 24-Jährige privat arbeite, weil sie keine Sex-«Clups» mögen würden.

Telefonistin bemerkte Schreibfehler

Der Schreibfehler bei Club mit dem Buchstaben P statt B sei der Telefonistin Laura* sofort aufgefallen, sagt die 40-jährige Leticia* zur Zeitung. Leticia vermietet Wohnungen für Sex – auch an die 24-Jährige. Grund: Das Paar habe denselben Fehler bereits bei der Vereinbarung des Termins in Basel gemacht. Laura, die die Termine für ihre Mädchen koordiniert, meldete sich so bei Leticia.

«Ich rief sofort die Polizei an», sagt die 40-Jährige. Dann hätten alle die gebuchte Wohnung verlassen. Leticia war laut dem Bericht bei der Verhaftung vor Ort: «Ich filmte den Mann, als er schon im Polizeiauto sass.» Das Opfer des Überfalls in Basel habe die Aufnahmen gesehen und sei sich sicher, dass es der Täter sei. «Wir haben den Fall ganz allein gelöst.»

*Name geändert

(tam)