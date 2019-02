Zwei Fahrzeuge stehen in Schlieren in Flammen

In Schlieren ZH stehen derzeit zwei Fahrzeuge in Vollbrand. Das Feuer ist am Mittwochabend ausgebrochen. Laut «Top Online» handelt es sich um zwei Reisecars. Vermutlich waren keine Passagiere an Bord.

«Es gab mehrere Explosionen und eine grosse Stichflamme», sagt die Leser-Reporterin. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Brand. Die Feuerwehr stehe im Einsatz. Bisher habe es keine Meldung über verletzte Personen gegeben.

Brand in Schlieren

