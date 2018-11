Geheimtransport bringt Trümmer nach Dübendorf

Zwei Lastwagen machten sich am Montag in Genua auf den Weg nach Zürich. Die Schwertransporter waren mit Trümmerteilen der Morandi-Brücke beladen, wie der «Blick» berichtet. Beim Brückeneinsturz am 14. August kamen 43 Menschen ums Leben.

Ziel des Konvois war die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf ZH. Dort trafen laut der Zeitung die Lastwagen am frühen Abend ein. Drei Trümmerteile der Brücke sollen hier untersucht werden. Ein 3,5 Meter grosser Zuganker aus Beton, aus dem gebrochene und verrostete Metallstäbe herausragen, gelte laut dem «Blick» als Schlüssel zur Tragödie.

Leiter der Untersuchung ist Professor Bernhard Elsener. Er ist Gemeindepräsident von Rüschlikon ZH, führender Werkstoffwissenschaftler und Dozent an der ETH Zürich und der Universität im sardischen Cagliari. Die Untersuchung werde geheim durchgeführt, und Elsener und seine Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. Innert eines Monats wird in Italien ein erster Bericht erwartet.

(chk)