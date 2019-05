Gehörloser Jogger von Greifvogel attackiert

R. P.* wollte nur eine Runde joggen gehen. Wie der gehörlose Mann erzählt, hat ihn dabei plötzlich ein Milan angegriffen. «Das Tier attackierte mich auf offener Strasse zwischen Seengen und Egliswil. Mehrmals ging es auf mich los.» Eine blutige Wunde an der linken Kopfseite zeugt vom Angriff: «Erst als ich mit Steinen nach dem Tier warf, konnte ich es vertreiben.»

«Es hat schon einige Greifvögel hier»

Der Vorfall soll sich in der Nähe des Fussballplatzes in Seon AG ereignet haben. 20 Minuten war am Donnerstag vor Ort. An diesem Vormittag sind aber keine Greifvögel zu sehen. Nur ein friedliches Vogelgezwitscher ist zu hören. Ein paar Spaziergänger und Velofahrer drehen ihre Runden auf dem Feld. Angst haben die Anwohner nicht.

Eine Frau sagt, man könne hin und wieder Greifvögel in der Gegend beobachten: «Von Attacken auf Menschen habe ich aber noch nichts gehört.» Und eine andere Frau meint: «Wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, schaue ich schon mal über die Schulter. Es hat schon einige Greifvögel hier.» Deswegen die Gegend zu meiden, käme für sie aber nicht infrage.

«Solche Angriffe sind sehr selten»

Livio Rey, Biologe bei der Vogelwarte Sempach, hat Kenntnis von solchen Attacken: «Angriffe durch Milane sind jedoch sehr selten. Normalerweise handelt es sich um Mäusebussarde.» Der Vogelwarte Sempach werden pro Jahr etwa ein Dutzend Vorfälle mit Mäusebussarden gemeldet.

Die Angriffe erfolgen meist von Mai bis Juli – in der Zeit, wenn die Vögel Junge haben. «Kommt eine Person zufälligerweise in der Nähe des Horstes oder nahe bei einem frisch ausgeflogenen Jungvogel vorbei, sehen die Altvögel in ihm eine Gefahr.»

Wie Rey erklärt, versucht der Bussard zunächst mit Scheinangriffen den vermeintlichen Feind zu vertreiben: «In

einzelnen Fällen kann es zu Kratzern am Kopf der Opfer kommen. Ernsthafte Verletzungen sind uns bis jetzt zum Glück nicht bekannt.»

Vor allem Jogger werden attackiert

Dabei werden grösstenteils joggende Personen attackiert: «Bussarde greifen meist von hinten an, damit sie einen Überraschungseffekt haben. Spaziergänger und Velofahrer bleiben in der Regel verschont.»

Bei Verletzungen empfiehlt der Experte, wie bei allen Vorfällen mit Wildtieren, einen Arzt aufzusuchen, um die Wunde zu

kontrollieren und nötigenfalls gegen Tetanus zu impfen.

Ansonsten gilt, das Gebiet, in denen ein Angriff erfolgt, für mehrere Wochen zu meiden oder dort normal zu marschieren.

Sollte es dennoch zu einer Attacke kommen, soll man nicht stehen bleiben, sondern seine Augen schützen und sich aus dem Revier entfernen.

*Name der Redaktion bekannt

