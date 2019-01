Ist es der Schädel von Marcos vermisster Mutter?

Ein Pilzsammler entdeckte am ersten Weihnachtstag beim Bergsee in Bad Säckingen (D) einen skelettierten Schädel. Von wem er ist, ist unklar. Es ist der Schädel einer Frau. Ihr Tod liegt schon mindestens fünf Jahre zurück, wie die Polizei Freiburg mitteilte. Hinweise auf Gewalteinwirkung am Schädel ergaben sich nicht, so die Polizei. Gemäss dem «Südkurier» wurden mittlerweile alle naheliegenden Vermisstenfälle abgeklärt – ohne Erfolg.

Nun will die Polizei in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau wissen, ob die Spur zu einem anderen Fund von Leichenteilen führt, die vor sechs Jahren in der Nähe des rund 30 Kilometer entfernten Waldshut (D) gefunden wurden. Es handelte sich gemäss der Zeitung um den Oberschenkelknochen einer Frau aus Kleindöttingen AG.

Schweizerin seit dem Jahr 2000 vermisst

Lange blieb der Fall unbemerkt. Erst 2017 berichteten Medien darüber, dass es der Knochen der Schweizerin Gina Hauenstein ist, die seit dem Jahr 2000 vermisst wird. Wie sie ums Leben kam, ist unklar.

Ihr Sohn Marco Hauenstein (21) aus Zug hatte zuvor versucht, seine Mutter über Social Media zu finden. Die Frau war während der Schwangerschaft stark drogenabhängig. Hauenstein wurde als Baby in den Drogenentzug gebracht, anschliessend wuchs er in einem Heim und dann in einer Pflegefamilie auf. Seine Mutter sah er nie wieder.

«Vielleicht wurde meine Mutter ja umgebracht»

Trotz des Fundes des Oberschenkelknochens hat Hauenstein auch heute noch eine klitzekleine Hoffnung, dass seine Mutter noch lebt, wie er zu 20 Minuten sagt: «Deshalb hoffe ich natürlich nicht, dass der Schädel von ihr stammt.» Und wenn doch? «Dann müsste ich mich mit ihrem Tod abfinden.» Viele Fragen würden die verschiedenen Fundorte der Knochen dennoch aufwerfen.

«Vielleicht wurde meine Mutter umgebracht. Was ist, wenn der Täter noch frei herumläuft?», fragt sich Hauenstein. Er würde sich auf die Spurensuche machen. Derzeit wartet er auf Akten vom Oberschenkelfund aus Waldshut: «Hoffentlich bewegt sich hier bald etwas.»

Bis klar ist, ob der Schädel vom Bergsee derjenige seiner Mutter ist, wird es wohl noch etwas dauern. Wie Mathias Albicker, Sprecher der Polizei Freiburg, zu 20 Minuten sagt, klärt die Polizei zurzeit ab, ob sich der Oberschenkelknochen und der Schädel gegenseitig zuordnen lassen. Man gehe auch weiteren Spuren nach.

(som)