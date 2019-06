Die Polizei verhandelte drei Stunden mit ihm, doch die Bluttat konnte sie dennoch nicht verhindern. Am Freitagmorgen nahm P.C.* (60) seine Ex-Freundin I.S.* (34) und deren Kollegin M.S.* (38) als Geiseln, ehe er die beiden und sich selbst tötete.

Den ganzen Morgen war der Döltschiweg im Zürcher Kreis 3 grossräumig gesperrt: Anwohner berichteten von Schüssen, Schreien und Polizisten in Vollmontur.

Recherchen von 20 Minuten zeigten, dass I.S. aktuell bei M.S. in der Wohnung lebte. Bis vor Kurzem lebte sie aber mit P.C. in dessen Wohnung in Zürich-Altstetten. Der 60-Jährige, der laut sozialen Medien als Chauffeur arbeitete und mit zwei Sicherheitsfirmen pleite gegangen war, ist bekannt im Quartier.

«Firma war dubios»

F.T.* (61) hat mehrere Jahre mit ihm in einem Pflegezentrum gearbeitet. Sie berichtet von einem schwierigen Charakter. «Er war ein undurchsichtiger Mensch – auch seine Security-Firma war dubios.» Er habe stets auf grossem Fuss gelebt, immer teure Autos gefahren. Sie habe ihn als Macho erlebt, ergänzt F.T.: «Im Pflegezentrum hat er Frauen stets als minderwertig betrachtet.»

Das habe sie selbst auch zu spüren bekommen. P.C. habe oft abfällige Bemerkungen gegenüber ihr und anderen Frauen gemacht. «Es ist verrückt. Klar beschäftigt mich die Tat, da ich den Mann gekannt habe. Aber ich habe vor allem mit der Familie des Täters und natürlich den Opfern und ihren Angehörigen Mitleid», sagt F.T.

Auch eine andere Nachbarin ist erschüttert. «Dass jemand, der hier wohnt, eine so brutale Tat begeht, macht mir Angst. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das höre.» Laut einem jungen Nachbarn war die Polizei am Freitag im Quartier vor Ort. «Ich habe mich über den Grossaufmarsch gewundert. Mehrere Beamte mit Sturmgewehren waren hier.» Gekannt habe er P.C. nicht – aufgrund der vielen Wohnungswechsel in der Siedlung sei das aber auch nicht verwunderlich.



Polizeisprecher Marco Cortesi informierte am Freitag über die Tat.

Was genau passiert ist, dass P.C. zum Geiselnehmer wurde, sowie der genaue Tathergang sind Gegenstand der laufenden Abklärungen, die durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei geführt werden. Am Samstag bestätigte die Kantonspolizei Zürich lediglich, dass alle drei Personen in Zürich wohnhaft waren. Die 34-jährige Frau und der 60-jährige Mann waren Schweizer, die 38-Jährige war Bürgerin der Tschechischen

Republik.

*Name der Redaktion bekannt.

