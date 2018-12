Diebe stehlen gespendete Spielsachen

Dreiste Diebe haben in Schaffhausen gespendete Geschenke gestohlen. Wie jedes Jahr veranstalten die Franz-Carl-Weber-Filialen in der ganzen Schweiz eine Spendenaktion. Dafür wird in der Vorweihnachtszeit ein Schlitten vor den Laden gestellt, wo Passanten nicht mehr benötigte, aber immer noch brauchbare Spielsachen hineinlegen können. Nach der Sammlung verteilt die Caritas die gespendeten Spielsachen an arme Menschen in der Schweiz.

Grosse Enttäuschung bei den Mitarbeitern

Letzte Woche wollten die Mitarbeiter der Franz-Carl-Weber-Filiale am Schaffhauser Fronwagplatz den Schlitten ins Geschäft holen. Doch der Schlitten war komplett leer. Für die Mitarbeiter ein Schock. Wie eine Mitarbeiterin zu den «Schaffhauser Nachrichten» sagt, sei sie sehr enttäuscht, dass jemand die gespendeten Geschenke gestohlen habe.

Auch beim Hauptsitz von Franz Carl Weber bedaurt man den Vorfall sehr: «Das ist das erste Mal, dass gespendete Spielsachen gestohlen wurden», sagt Marketingleiter Mario Laubi. «Wir werden den Fall intern aufrollen und gemeinsam mit dem Regionalverantwortlichen und der Filialleitung geeignete Schritte diskutieren, um solche Entwendungen in Zukunft zu verhindern.»

Keine Anzeige geplant

Eine Anzeige gegen Unbekannt werde man hingegen nicht einreichen: «Wir können nicht beziffern, was und wie viel gestohlen wurde. Ausserdem handelt es sich um gespendete Waren.»

