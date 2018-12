Gericht erklärt «Züri Autofrei» für gültig

Neues Kapitel im Hin und Her um die «Züri Autofrei»-Initiative der Juso: Nachdem der Zürcher Bezirksrat im September die Initiative für ungültig erklärt hat, ist das Verwaltungsgericht nun zu einem anderen Entschluss gekommen, wie die Juso am Mittwochmittag mitteilte.

Laut der Jungpartei sei das Urteil besonders erfreulich, da man die Beschwerde nur durch junge Leute und ohne Anwaltsbüro formuliert habe. «Junge Menschen ohne juristischen Hintergrund haben für die Möglichkeit eines autofreien Zürichs gekämpft und damit das Beschwerdeverfahren gewonnen», sagt Lara Can, Co-Präsidentin der Stadtzürcher Juso.

Mehrere Verbände setzen sich gegen Initiative ein

Bereits in den vergangenen Monaten kam es zu unterschiedlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Autofrei-Initiative. Zuerst hatte der Stadtrat diese für ungültig erklärt. Anschliessend stellte sich der Gemeinderat aber gegen den Stadtrat und erklärte die Initiative wieder für gültig.

Diesen Entscheid zogen damals unter anderem die Automobilverbände ACS und TCS sowie der Gewerbeverband der Stadt Zürich und der Hauseigentümerverband vor den Bezirksrat. Ob die Verbände den neuen Entscheid des Verwaltungsgerichts auch vor das Bundesgericht weiterziehen, ist noch unklar. «Die Juso appellieren an die Beschwerdegegner und an die Autolobby, dieses Urteil zu akzeptieren. Sie sollten die Abstimmung nicht weiter zu verhindern versuchen», heisst es in der Mitteilung der Jungpartei.

Stadt Zürich von Autos befreien

Die Initiative «Züri Autofrei» fordert, dass das gesamte Stadtgebiet vom individuellen Motorfahrzeugverkehr befreit wird. Dadurch soll Platz für öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder, Fussgänger und mehr Freiräume geschaffen werden. Die Versorgung der Bevölkerung sowie des Gewerbes, soll aber auch künftig erlaubt sein.

