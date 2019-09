Gestohlenes Portemonnaie taucht nach 31 Jahren auf

Arbeiter haben bei Restaurationsarbeiten in einem Parkhaus in Winterthur einen überraschenden Fund gemacht. In einem Lüftungsschacht entdeckten sie per Zufall ein Portemonnaie, das wohl sehr lange dort gelegen ist. Darin befanden sich nicht nur Kreditkarten mit veralteten Logos und eine «Strumpf-Sparkarte», sondern auch zwei Gratis-Busfahrkarten, die bis Ende März 1988 gültig waren.

Die Arbeiter gaben das Portemonnaie bei der Polizei ab, wie es in einem Tweet der Stadtpolizei Winterthur heisst. Abklärungen hätten dann ergeben, dass es 1988 einer Frau entwendet worden war. Da ausser dem Bargeld noch alle persönlichen Sachen drin waren, konnten die Beamten die 56-jährige Winterthurerin sofort kontaktieren, sagt Stapo-Sprecher Michael Wirz auf Anfrage.

Für die Frau sei es wie eine Reise in die Vergangenheit gewesen, da auch noch viele Fotos drin gewesen seien – «auch ein Foto ihres Mannes, der auch jetzt noch ihr Ehemann ist.»

Gestohlenes Portemonnaie nach 31 Jahren gefunden



In einem Lüftungsschacht fanden wir ein Portemonnaie. Die Abklärungen ergaben, dass es im Jahr 1988 einer Frau entwendet worden war. Die Brieftasche konnte der inzwischen 56-jährigen Besitzerin zurückgegeben werden. ^wi pic.twitter.com/YxCs392ClP — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) September 17, 2019

