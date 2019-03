Darum verprügeln sich Gangs für «Ghetto-Ehre»

Schon von der Autobahn aus sieht man die Hochhäuser: Triste Betonbauten prägen das Bild von Spreitenbach AG. Der Ausländeranteil beträgt in der knapp 12'000-Einwohner-Gemeinde 45,4 Prozent. 4,5 Prozent ist die Arbeitslosenquote. In der Aargauer Gemeinde gilt vor allem das Längacker-Quartier als das Ghetto. Eine Multikulti-Gegend, in der sich ein Wohnblock an den anderen reiht. Grünflächen sind wenige vorhanden, die Spielplätze sehen verwaist aus.

Gleich daneben befindet sich das Einkaufszentrum Shoppi Tivoli – seit letztem Samstag bekannt für eine Massenschlägerei unter 30 Jugendlichen. Ein 15-Jähriger aus Dietikon ZH wurde dabei verletzt. Sein Kontrahent, ein 16-Jähriger aus Spreitenbach, gab zu, ihn mit dem Messer attackiert zu haben.

«Das mit dem Abstechen war schon krass»

Die Jugendlichen aus Spreitenbach sind stolz auf ihren Ort: «Der Zusammenhalt ist stark. Man schaut zueinander und hilft sich gegenseitig», sagt eine Gruppe von zwölfjährigen Mädchen. Sie betonen aber: «Solange man nicht provoziert, passiert nichts. Einfach so schlägt keiner zu.» Eine Provokation könne zum Beispiel sein, wenn man die Mutter eines anderen beleidige.

Auch Edina und Edona sind stolz. Für die beiden ist das Shoppi Tivoli das Highlight: «Das ist unser Treffpunkt. Wir kommen nach der Schule hierher. Ein bisschen shoppen, herumsitzen und reden.»

«Ich mache mir Sorgen um meine Kinder»

Gegen Dietikon haben die beiden 13-Jährigen grundsätzlich nichts: «Das ist mehr das Ding der Jungs.» Dabei sei es normal, dass es hin und wieder Stress mit rivalisierenden Gruppen gebe: «Das mit dem Abstechen am Samstag war aber schon krass», so Edona.

Während die Jugendlichen stolz erzählen, zeigt sich die Dreifachmutter Magribe Morina besorgt: «Ich fühle mich zwar wohl in Spreitenbach, mache mir aber um meine Kinder Sorgen.» Diese seien noch klein, kämen aber auch irgendwann ins Teenageralter. Sogar über einen Umzug hat die 39-Jährige nachgedacht: «Wir brauchen sowieso eine grössere Wohnung. Und etwas ländlicher und ruhiger zu wohnen, würde auch nicht schaden.»

«Wenn jemand Stress macht, stehen wir zusammen»

Weniger Hochhäuser, dafür die gleiche Trostlosigkeit wie in Spreitenbach: In der 27'000-Einwohner-Stadt Dietikon, wo der Ausländeranteil etwa 50 Prozent beträgt, gilt der Bahnhof als der Treffpunkt der Jugendlichen. Gleich in der Nähe vom Gefängnis Limmttal verbringen sie ihre Freizeit. Umgeben von zahlreichen Imbissständen und heruntergekommen Häusern, treffen sie sich vor allem am Wochenende hier.

«Viele wohnen gleich in der Nähe», sagt Baron Salahudin. Der Dietiker ist trotz der tristen Umgebung stolz auf seine Stadt: «Ich finde den Ort super, wir haben den schönsten Bahnhof und die Leute sind megakrass.» Was Dietikon für ihn besonders speziell macht, ist der Zusammenhalt: «Dieser ist unglaublich stark. Wenn jemand Stress macht, stehen wir zusammen», so der 17-Jährige.

«Die sind stolz auf ihre Taten»

Auch für Lorenzo und Alessio ist der Zusammenhalt das Coole an Dietikon: «Das macht den Ort aus. Gibt es mal Stress, halten wir zusammen», sagen die beiden stolz. Wobei man nicht bewusst nach Streit suche: «Aber wenn jemand provoziert, dann gibts halt Streit.» Eine Provokation könne schon sein, wenn jemand krass tue: «Das bringt Chaos.» Für den 18-Jährigen sei das aber normal: «Da ist halt so in Dietikon. Ein bisschen Stress da, ein bisschen Stress dort. Ein bisschen Sachen erobern.»

Adel El Bendari hat wenig Verständnis für das Verhalten der Jugendlichen. Der 42-Jährige arbeitet seit zehn Jahren beim Brezelkönig am Bahnhof Dietikon: «Die Jugendlichen sind oft am Wochenende hier. Sie rauchen, saufen und randalieren. Auch Schlägereien sind keine Seltenheit.» Erst letzte Woche habe er einen Jugendlichen ermahnt, nicht gegen die Türe der Toilette zu treten: «Ihm war das egal, die sind noch stolz auf ihre Taten.» Die Massenschlägerei in Spreitenbach habe ihn deshalb nicht verwundert: «Man hat so etwas erwartet. Irgendwann musste es ausarten.»

«Es wird kein Blutbad geben»

Der Dietiker Baron Salahudin war bei der Massenschlägerei beim Shoppi Tivoli in Spreitenbach dabei: «Es ist eine langjährige Rivalität zwischen den beiden Ortschaften.» Die Provokationen in den letzten Wochen haben das Fass aber zum Überlaufen gebracht. «Wir haben uns beim Shoppi getroffen, weil wir persönliche Probleme miteinander haben.»

Erwartet habe man aber einen fairen Männerkampf: «Wir wollten mit Fäusten kämpfen. Dass jemand ein Messer zückt, hat uns überrascht. Das war unehrenhaft.» Seit dem Vorfall seien die Dietiker nicht nur wütend, sie passen jetzt noch mehr aufeinander auf. Rache soll es aber keine geben: «Das werden wir privat regeln. Wir wollen das Gespräch suchen.» Der 17-Jährige verspricht: «Es wird kein Blutbad geben.»

(mon)