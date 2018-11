Elektriker (33) von Zug erfasst und getötet

Beim Bahnhof Kemptthal hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Mehrere Arbeiter waren mit dem Ersetzen von Kabeln entlang der Geleise beschäftigt. Gegen 22.45 Uhr wurde ein 33-jähriger Elektriker aus noch unbekannten Gründen von einem in Richtung Winterthur fahrenden Zug erfasst. Der Arbeiter erlitt schwere Kopfverletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen durch ein Ambulanzteam erlag er seinen Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Mehrere Arbeiter wurden am Unfallort von einer Notfallseelsorgerin betreut. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft untersucht.



(mon)