Stadion muss nach Brand evakuiert werden

Auf der Schützenwiese in Winterthur hätte am Freitagabend um 20 Uhr die Challenge-League-Partie zwischen Winterthur und Vaduz starten sollen. Doch vor dem Anpfiff stand ein Grillstand in Vollbrand, wie verschiedene Leser-Reporter vor Ort berichteten. Es gab keine Verletzten, wie eine Sprecherin der Stadtpolizei Winterthur auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Die Ursache des Brandes sei noch nicht geklärt.

Feuerwehr und Polizei standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Das Stadion musste evakuiert werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Evakuierung sei ruhig verlaufen.

Einige Gasflaschen mussten gekühlt und abtransportiert werden, da sie durch das Feuer stark erhitzt worden sind.

Anpfiff um eine Stunde verspätet



Ob das Spiel verschoben oder an einem anderen Tag ausgetragen wird, war zunächst unklar. Später wurden die Fans darüber informiert, dass es mit einer Stunde Verspätung um 21 Uhr angepfiffen wird. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Ein Sektor bei der Haupttribüne bleibt aber aus Sicherheitsgründen gesperrt.

#Brand im Stadion #Schützenwiese: Die Verantwortlichen der Polizei, der Feuerwehr und des Stadions haben entschieden, dass der Match durchgeführt werden kann. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Der Haupteingang bleibt geschlossen. Danke für die Kooperation und die Geduld! #fcw #fcv ^wi — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) 19. Oktober 2018

Grillstand steht in Flammen

(kat/dmo)