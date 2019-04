Grösstes albanisches Festival Europas in Zürich

Der Zürcher Openair-Sommer wird um ein Festival reicher: Am 29. und 30. Juni findet auf der Hardturm-Stadionbrache das Alba Festival statt. «Es ist das erste und grösste Openair für Liebhaber der kosovarischen und albanischen Musikkultur in Europa», sagt Adem Morina, Mitproduzent des Alba-Festivals.

Im Line-Up finden sich nur Künstler aus dieser Region oder solche, die zumindest ihre Wurzeln dort haben. Gleiches gilt für den Host – die Zürcher Influencerin Mimoza Lekaj, die aktuell besonders in der Kosovo-Community für Furore sorgt. «Der Kosovo ist jung und kulturell in Aufbruchsstimmung. Auch in der Schweiz hat die Musik von dort immer mehr Fans», so die 23-Jährige. 16 Acts seien bereits bestätigt. «Ledri Vula, Kida und Dhurata Dora können wir bereits kommunizieren, die restlichen folgen in den nächsten Tagen.» Mit einem ganz grossen Superstar sei man noch in den abschliessenden Verhandlungen.

Veranstalter rechnen mit 25'000 Gästen

Bei den Veranstalter geht man von über 25'000 Gästen aus, die während diesen zwei Tagen auf dem Hardturm-Areal feiern werden. «Wir füllen mit dem Alba-Festival eine Marktlücke für eine Bevölkerungsgruppe von Doppelbürgern, die besonders in der Schweiz und Deutschland inzwischen sehr stark geworden ist», sagt Lekaj. Grundsätzlich rechne man aber mit Besuchern aus ganz Europa.

Es sei aber keineswegs so, dass man nur Zutritt erhalte mit einem albanischen oder kosovarischen Pass. «Natürlich sind alle willkommen, die Interesse an dieser Musik und Kultur haben oder diese kennen lernen wollen», sagt die 23-jährige Influencerin. Man biete auch Essenstände mit verschiedenen Gerichten aus dem Balkan und auf dem Gelände sind mehrere Shisha-Bars geplant.

Zutritt ab 18 Jahre – Tickets gibts ab 100 Franken

Sorgen, dass sich andere Kulturen über das albanische Festival aufregen werden und Ärger machen, gibt es bei den Alba-Machern nicht: «Wie jedes Festival haben wir natürlich ein durchgeplantes Sicherheitskonzept – so ist die Altersbeschränkung beispielsweise auch bei 18 Jahren. Aber spezielle Probleme, weil es ein albanisch-kosovarisches Festival ist, erwarten wir nicht.»

Tickets für das Alba-Festival gibt es ab sofort auf Starticket. Tagestickets gibt es für 100 Franken. Der 2-Tages-Pass gibt es für Early Birds ab 120.90 Franken.



Influencerin Mimoza (23) freut sich auf das Alba-Festival.

(wed)