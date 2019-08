Grosseinsatz am Bahnhof in Brugg

Laut mehreren Leser-Reportern fand am Samstag am Bahnhof in Brugg AG ein Grosseinsatz statt. Eine Person soll nach einem Streit schwer verletzt und mit einem Helikopter ins Spital geflogen worden sein. Gemäss Medienberichten soll es sich um ein Kind handeln.

Ein Leser, der gleich in der Nähe wohnt, sagt, dass sogar der Neumarkt im Untergeschoss abgesperrt wurde. «Vermutlich fand dort das Verbrechen statt», so der Mann.

Bei der Kantonspolizei Aargau bestätigt man den Einsatz. Wie Sprecher Bernhard Graser auf Anfrage sagt, wurde eine Person verletzt und ins Spital geflogen. «Es handelt sich wahrscheinlich um einen Kriminalfall. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.» Weitere Informationen sollen zu einem später Zeitpunkt folgen.

